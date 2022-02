Akcja jak z filmu sensacyjnego w Poznaniu! Policjanci zatrzymali groźnego przestępcę. Był poszukiwany na podstawie 22 nakazów. Zobacz wideo

Na poznańskim Nowym Mieście kilka dni temu policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego przez sądy, prokuratury i jednostki policji.

W działaniach brali także udział funkcjonariusze poznańskiego pododdziału kontrterrorystycznego. Było to niezbędne do skutecznego zatrzymania uciekiniera. Mężczyzna był znany z tego, że w przeszłości zawsze uciekał. Był nieobliczalny do tego stopnia, iż robił wszystko by nie zostać schwytanym