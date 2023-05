Akcja siania słoneczników. Poznaniacy zasieją kwiaty na Winogradach

Międzynarodowa akcja siania słoneczników w miejscach publicznych zorganizowana została na Winogradach przez grupę mieszkańców "Nasze Winogrady" oraz "Miejską Partyzantkę Ogrodniczą".

Jak zaznaczyli organizatorzy, akcja przebiegać będzie w formie wspólnego spaceru, podczas którego uczestnicy szukać będą dogodnego miejsca do zasiania słoneczników. Do akcji można przyłączyć się samodzielnie lub dołączyć w konkretnym miejscu o konkretnej godzinie wskazanej w harmonogramie. Organizatorzy zapewniają nasiona i zachęcają do zabranie ze sobą śrubokrętu do zrobienia dziurki na nasiono w ziemi oraz butelki wody.