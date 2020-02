Akcje policji pod Poznaniem: Zatrzymania w Mosinie i Luboniu. Policjanci zabezpieczyli 176 kg marihuany [WIDEO, ZDJĘCIA]

O akcji antyterrorystów 31 stycznia poinformowali nas Czytelnicy. - Jakaś akcja w Luboniu na osiedlu przy Jachtowej. Antyterroryści od kilku godzin, wyważane drzwi, kilka zatrzymań - taką wiadomość otrzymaliśmy w 31 stycznia po południu od jednego z naszych Czytelników.

W poniedziałek, 10 lutego sprawa została wyjaśniona. - 31 stycznia br. policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu przystąpili do realizacji sprawy nad którą pracowali od kilku miesięcy. Była to kontynuacja innej sprawy narkotykowej z października 2019 r. Tego dnia w godzinach popołudniowych policjanci kryminalni przystąpili do zatrzymań w Mosinie - informuje Piotr Garstka z komendy wojewódzkiej policji.