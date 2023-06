Aktualne ceny warzyw i owoców. Czy na straganach jest drożej niż w markecie?

-Największa różnica pomiędzy warzywami z marketu, a tymi od lokalnego rolnika polega na tym, że kupując warzywo czy owoc od nas, czyli producenta, droga którą przebyła roślina jest najkrótsza. To często kilka godzin od zbioru, co daje najwyższej jakości, świeży produkt. Dbamy by to, co rośnie na naszych polach było najsmaczniejsze i najzdrowsze, co rzadko jest priorytetem importując warzywa i owoce z odległych krajów- mówiła Bogumiła Ostrowska, rolniczka, producentka warzyw z Wargowa, koło Obornik.