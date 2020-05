Aktywiści przykuli się do drzew w Suchym Lesie. Chcą uratować te, których jeszcze nie wycięto

Anarchiści z Federacji Anarchistycznej i aktywiści z Zielonej Fali w środę, 6 maja, z samego rana przykuli się do drzew, których nie zdążono wyciąć wzdłuż ulicy Młodzieżowej w Suchym Lesie. Szpaler 60-letnich lip poszedł pod topór we wtorek, mimo protestów mieszkańców. - Jeszcze w poniedziałek rozmawialiśmy z wójtem, by wycinkę powstrzymać. Ze wstępnych rozmów wynikało, że do czwartku nie będę podejmowane żadne prace, a we wtorek ścięto 21 drzew - mówi jeden ze społeczników.