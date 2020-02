Aktywność dla wszystkich w Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie

Zapadła więc decyzja o przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Pracy było sporo. Budynek zyskał nową część, przebudowano jego dach, odnowiono elewację, schody prowadzące do wejścia i te wewnątrz budynku. Wybudowano podjazd. Obiekt został osuszony, nowe są także okna, podłogi, instalacje. Przebudowano toalety. Zadbano o rośliny rosnące wokół budynku, postawiono również ławki.

Oddane do użytku Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie jest jego częścią. - Celem projektu w Łuszkowie było utworzenie lokalnego centrum kultury - miejsca spotkań, integracji i kreatywnej animacji, które stworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu- mówi Bartosz Kobus, sekretarz miasta i gminy Krzywiń.

Jednak do realizacji oddolnych pomysłów konieczne są odpowiednie warunki. Gmina Krzywiń postanowiła je stworzyć realizując projekt „Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez rewitalizację wybranych obszarów wiejskich w miejscowościach Bielewo, Łuszkowo i Świniec”.

Prace budowlane zaczęły się w grudniu 2018 roku a zakończyły z końcem czerwca 2019 roku. Obecnie w budynku znajdują się dwie sale - mała i duża (ze sceną). Jest także pełni wyposażona kuchnia. Oficjalne jego otwarcie nastąpiło miesiąc temu.

Mimo, że upłynęło niewiele czasu już dają się odczuć pozytywne skutki uruchomienia Centrum.

- Powstał Klub Seniora który zrzesza 50 osób - relacjonuje Bartosz Kobus. - W budynku odbyły się już pierwsze animacje dla dzieci m.in. zajęcia chemiczne. W centrum będą odbywać się warsztaty, szkolenia, animacje, pokazy, zabawy skierowane do różnych grup. W najbliższym czasie oprócz seniorów swoje spotkanie zorganizują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, dla dzieci zaś będą zajęcia kulinarne pod nazwą „Akademia Małego Kucharza” - podkreśla sekretarz Krzywinia.

Zwraca też uwagę, że nowe centrum zapewni warunki do realizacji projektów integrujących i aktywizujących mieszkańców, adresowanych do seniorów, dzieci i młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem.

Koszt tego przedsięwzięcia to 2, 15 mln zł. WRPO 2014+ dofinansował projekt w 85 proc.