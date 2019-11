Ale bobas! Rekordowo duży noworodek urodził się w poznańskim szpitalu

Jak podaje Radio Poznań, chłopiec przyszedł na świat przez cesarskie cięcie i jest pierwszym dzieckiem swojej mamy.

Średnia waga dziecka po urodzeniu wynosi od 3 do 3,5 kilograma, a jego wysokość wynosi ok. 55 cm wzrostu.

W Polsce jednak rodziły się już większe noworodki - 12 lat temu w Szczecinie przyszedł na świat chłopiec, który ważył ponad 7 kg. To i tak niewiele w porównaniu do największego noworodka na świecie, który urodził się w 2016 r. w Australii - maluch (chociaż w tym przypadku to chyba nie najlepsze określenie) ważył aż 18 kg. Warto dodać, że jego mama ważyła 270 kg.

