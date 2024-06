Ale tłumy w Targach Kielce! Super samochody i efektowne pokazy przyciągają na Mubi Dub It Tuning Festival

Supercary warte dziesiątki milionów złotych, tuningowane samochody, które na co dzień widzimy tylko na ekranach, pokazy z autodetailingu i gwiazdy motoryzacji – to 11. Mubi Dub It Tuning Festival. Targi Kielce tylko w sobotę odwiedziło prawie pięć tysięcy osób!

Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny! Na wystawach pojawiły się pojazdy, które na co dzień nie są dostępne dla każdego oka. Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce oraz wiele innych luksusowych i sportowych aut pojawiło się w strefie „super car” przygotowanej przez Souczek Detailing. Auta, które na co dzień stoją w garażach piłkarzy, aktorów i celebrytów, w Targach Kielce są na wyciągnięcie ręki.

Zabytkowe samochody warte miliony

Giełda klasyków to obowiązkowy punkt Mubi Dub It Tuning Festival! Jest tu dosłownie wszystko: od drobnych gadżetów reklamowych z czasów słusznie minionej epoki, przez rowery Jubilat wyciągnięte z szopy stryjka, aż po wysokiej klasy zabytkowe auta z naklejką „sprzedam”. Największa w Polsce giełda aut klasycznych i zabytkowych to miejsce, w którym można kupić unikalne modele aut, jak np. Mercedesy z 1937 i 1938 roku. Podczas ostatniej edycji różnorodność propozycji była ogromna, a wartość

wszystkich aut wynosiła około 8 milionów złotych. Organizatorem giełdy klasyków jest Magazyn Classicauto.

DRIFT TAXI dostarcza wielkich emocji

Czerwcowy festiwal, jak zawsze dostarcza wielkich emocji, które gwarantują profesjonalni kierowcy. Ci na terenie Targów Kielce prezentują swoje umiejętności jazdy „bokiem” na specjalnie zaaranżowanym torze. Widzowie mają okazję, by skorzystać także z możliwości przejażdżki autami o mocy od 300 do nawet 1200 koni mechanicznych z zawodowymi kierowcami biorącymi udział w zawodach driftingowych w ramach Drift Taxi organizowanego przez MTN Kielce.

Gwiazdy motoryzacji w Kielcach

Ambasadorami tegorocznej edycji zostali m.in. Grzegorz Duda, Patryk Mikiciuk i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w stacji TVN Turbo, która jest patronem medialnym wydarzenia. Pierwszy z nich odwiedził Kielce z dwoma autorskimi projektami, w tym jednym, który widzowie śledzić mogą w programie „Duda kontra Szafrański”. Ciekawe egzemplarze prezentuje też Patryk Mikiciuk z „Automaniaka” i Robert Michalski znany z programu „Zawodowi handlarze”. Do Kielc przyjechali związani ze stacją TVN Turbo Krystian Plato, który jest prowadzącym giełdy klasyków oraz Adam Kornacki ambasador firmy Rotinger polskiego producenta tarcz oraz bębnów hamulcowych tuningowych i sportowych, która także jest obecna na festiwalu.

Mubi Dub It Tuning Festival trwa do 23 czerwca 2024.

