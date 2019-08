ALERT RCB. Internauci go uwielbiają. MEMY i komentarze o alercie RCB bawią, ale i dziękują za ostrzeżenia. Alert RCB górą! [13.08.19 r.]

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami, który został uruchomiony przed rokiem przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia wysyłane są automatycznie – nie trzeba zapisywać się do jakiejkolwiek bazy numerów, żeby otrzymać alert. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego i niektórych ustaw z 11 czerwca 2018 r. nałożyła na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Alert RCB skradł nasze serca. SMS-y pisane z troską o nasze bezpieczeństwo są ujmujące Wiadomości „Alert RCB” po roku stały się kultowe. Komentujący doceniają fakt, że są informowani o potencjalnych zagrożeniach, dlatego publikują obrazki wyrażające sympatię dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Internauci prześcigają się też w tworzeniu przeróbek z popularnymi wiadomościami. Prezentujemy najciekawsze, najśmieszniejsze i najbardziej urzekające memy i komentarze o alercie RCB. Kliknij w galerię i sprawdź je: Zobacz galerię (30 zdjęć) Alert RCB. Najważniejsze informacje! Jak powstaje Alert RCB? Alert RCB jest rozsyłany na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw. Brane są pod uwagę dane policji, straży pożarnej, urzędów i instytucji centralnych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie przetwarza danych osobowych osób, do których docierają SMS-y. Są one rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stanowi krajowe centrum zarządzania kryzysowego i ciągle monitoruje ewentualne ryzyko. Alert RCB otrzymują osoby przebywające na obszarze potencjalnego zagrożenia – są to wszyscy abonenci sieci komórkowych znajdujący się na zagrożonym obszarze. Co zrobić kiedy otrzymasz SMS „Alert RCB”? Postaraj się zastosować do przekazanych w SMS-ie instrukcji!



