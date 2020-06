Alimenciarze poszukiwani przez policję w całej Polsce. Oni nie płacą na własne dzieci! [zdjęcia]

Alimenciarze poszukiwani przez policję

Polska Policja poszukuje tych osób za uporczywe uchylanie się od ciążącego na nich z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 par. 1 kk).

- To wstyd, że robią wszystko, by wymigać się od płacenia na własne dzieci - takie komentarze bardzo często padają z ust samotnych matek, które ledwo wiążą koniec z końcem, bo ich byli partnerzy nie płacą alimentów. Alimenciarze pochodzą zarówno z dużych miast, jak i małych miasteczek i wsi. Należy do różnych grup zawodowych: są wśród nich pracownicy fizyczni, ale także osoby zajmujące wysokie stanowiska w dużych firmach oraz przedsiębiorcy. Stanowią w Polsce bardzo dużą grupę: ktoś z nich może być Twoim sąsiadem. Zobacz, czy rozpoznajesz któregoś z alimenciarzy.