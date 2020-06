Alimenciarze poszukiwani przez policję w całej Polsce [zdjęcia]

Nowe możliwości przy korzystaniu z hulajnóg elektrycznych

Z powodu epidemii, firma Lime starać się dopasować do potrzeb swoich klientów i właśnie przygotowuje zupełnie nową ofertę pakietów płatnych abonamentów. W jej ramach klienci zyskają dostęp choćby do darmowego odblokowania hulajnogi czy bezpłatnego przejazdu (do 30 minut).