Amazon szuka 2 tysięcy nowych pracowników! Magazyn w podpoznańskich Sadach przygotowuje się do świąt

Osoby pracujące od 8 listopada do 26 grudnia otrzymają świąteczny dodatek do podstawowego wynagrodzenia (min. 20 zł za godzinę) w wysokości 4 zł za godzinę, więc łączna stawka początkowa w tym okresie wyniesie 24 zł brutto - zapewnia firma.

- Osoby, które do nas dołączą, już od pierwszego dnia będą mogły korzystać z tych samych benefitów i świadczeń, co nasi stali pracownicy. Poza tym będą mieli okazję doświadczyć niesamowitej atmosfery, która zawsze panuje w naszych centrach przed Świętami

Od marca firma wprowadziła również ponad 150 usprawnień w zakresie bezpieczeństwa, w tym maseczki ochronne , proces mierzenia temperatury, bezpieczny dystans oraz zwiększoną częstotliwość sprzątania we wszystkich budynkach. Firma zapewnia również dodatkowe świadczenia, takie jak bezpłatny transport do i z miejsca pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł, ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę medyczną.

Więcej pracowników w Amazonie

Co więcej, spółka chce zwiększyć łączną liczbę pracowników do 18 tys. Amazon ogłosił, że stworzył 2 tys. nowych miejsc pracy. To stanowiska dla osób o różnorodnym wykształceniu i doświadczeniu – od poziomu początkowego w dziale operacyjnym, po inżynierów, menedżerów i ekspertów ds. rozwiązań chmurowych.