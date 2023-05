Amelka z Gniezna choruje na zespół Retta. Potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Jest apel o pomoc!

Zespół Retta to bardzo rzadkie schorzenie pojawiające się u dziewczynek z częstotliwością od 1:10000 do 1:23000 urodzeń. Dzieci z tą chorobą nazywa się „milczącymi aniołami”, bo nie mówią, nie chodzą, wymachują rękami. Z wiekiem pojawiają się napady padaczkowe. To choroba neurologiczna, w przebiegu której dochodzi do zaburzeń rozwoju, a za jej pojawienie się odpowiada uszkodzony gen MECP2. Objawy kliniczne zespołu Retta przypominają objawy autyzmu; choroba bywa także mylona z porażeniem mózgowym.

