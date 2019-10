Anarchiści skierowali list otwarty do prezydenta Poznania w sprawie skłotu Rozbrat. Kto ich poparł?

Sprawą skłotu Rozbrat w 2009 r. zajął się komornik. Teren, na którym się on znajduje, należał od lat 90. do firmy Darex, która wzięła na niego kredyt. Nie wywiązywała się ona jednak ze swoich zobowiązań, zadłużając się w banku na kilka milionów złotych. Z kolei miastu jest winna około 550 tysięcy złotych z racji nieopłacania podatku. Teraz działka, na której stoi skłot, ma zostać poddana pod licytację.

Miastu zabrakło odwagi

W treści listu anarchiści twierdzą, że postawiono ich „w roli biernych widzów i widzek prawdziwego teatru absurdu, w którym osoby działające na rzecz kultury niezależnej, sztuki, najbardziej poszkodowanych grup społecznych, ekologii, kobiet i mniejszości, feminizmu i ofiar bezdomności, są wyrzucane na bruk, ponieważ biznes nie ma sumienia, a miasto – cywilnej odwagi” i dodają:„Jeśli mówimy o prawie do miasta, musimy też działać na rzecz jego realizacji. Inaczej nasze naukowe i artystyczne fascynacje nie będą miały pokrycia.”

Członkowie Rozbratu zauważają też, że „zawsze, gdy w Poznaniu, w Polsce i na świecie jakaś dyskryminowana, czy wyzyskiwana grupa prosiła o wsparcie, Rozbrat udzielał go bez wahania. To Rozbrat stawał za ofiarami bezdomności, bezrobocia, przemocy i reprywatyzacji, jego aktywistki i aktywiści przez całe dziesięciolecia robiły i robili to, co słuszne, narażając się na procesy, konflikty i walki”.