Andrzejki obchodzimy co roku w nocy z 29 na 30 listopada. W ten dzień swojej imieniny świętuje Andrzej. Andrzejki to także okazja, aby spotkać się we wspólnym gronie, zorganizować ostatnie przed adwentem tańce czy powróżyć wspólnie ze znajomymi. Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe to lanie wosku czy wystawianie butów.

Zobaczcie jeszcze inne propozycje wróżb andrzejkowych: