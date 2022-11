Andrzejki 2022 coraz bliżej. To będzie wyjątkowa noc! Jakie są najpopularniejsze wróżby andrzejkowe? To musisz wiedzieć o Andrzejkach!

Co to są katarzynki? Kto je obchodzi?

Co to są i kiedy przypadają Andrzejki?

Co roku andrzejki przypadają pod koniec listopada i stanowią dobrą okazję do zorganizowania imprez przed rozpoczynającym się z początkiem grudnia adwentem. W ten dzień wiele osób poza standardowymi pomysłami na zabawę skupia się przede wszystkim na różnego rodzaju wróżbach.

Skąd się wzięły andrzejki? Historia

Choć teraz przewidywanie przyszłości w to święto traktuje się raczej jako dobrą zabawę, kiedyś podchodzono do tego znacznie poważniej. Wróżby odprawiano indywidualnie i w samotności, z czasem przybrały formę zbiorową i niezamężne kobiety spotykały się, by wspólnie zająć się wróżeniem.

Do tej pory jednak nie jest do końca znane pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych. Niektórzy wskazują na starożytną Grecję i podobieństwo słów imienia Andrzej (Andreas) oraz greckich słów "aner"/"andros" oznaczających męża, mężczyznę. Inni zaś sądzą, że początków należy doszukiwać się w kulcie starogermańskim boga Frejra, bóstwa miłości i płodności.

Największą popularnością święto cieszyło się w XVIII i XIX wieku, głównie na wsiach. Od początku jednak wróżby nie były traktowane poważnie. Stanowiły bardziej zwykłe spotkanie, podczas którego można było się zabawić. Wynikało to z uwikłań kulturowych: w tamtych czasach to do mężczyzny i jego rodziny należało głównie zadanie poszukiwania i wyboru żony, dlatego też mając duży wpływ na to, z kim spędzą resztę życia, wróżenie nie było tak istotne.

