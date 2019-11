Andrzejki obchodzimy co roku w nocy z 29 na 30 listopada. W ten dzień swojej imieniny świętuje Andrzej. Andrzejki to także okazja, aby spotkać się we wspólnym gronie, potańczyć czy powróżyć wspólnie ze znajomymi.

Imprezy andrzejkowe 2019 w Poznaniu - od 23 do 30 listopada: