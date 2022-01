Ani ładny, ani wygodny. Co jest nie tak z dworcem kolejowym w Poznaniu?

Wszystkie grzechy dworca kolejowego w Poznaniu

Najprostszym do wyeliminowania problemem jest kwestia megafonów, których brakuje w głównej hali dworca. komunikaty są niewyraźne i nieprecyzyjne, a do tego tylko na peronach. Jest to szczególnie uciążliwe w miesiącach jesienno-zimowych, gdy długie oczekiwanie na świeżym powietrzu jest szczególnie uciążliwe. Przebywając w holu pasażerowie nie są w stanie usłyszeć komunikatów.

– Aby komunikaty były słyszalne, zawsze sprawdzamy ich jakość i słyszalność

– mówi Radosław Śledziński z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Rzecznik przekonuje, że jeśli nieprawidłowości zostaną wykryte, to natychmiast zostają naprawione tak, żeby komunikaty odpowiadały potrzebom podróżnych.