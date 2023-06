„Anioł Śmierci” ze szpitala przy ul. Lutckiej w Poznaniu gwałcił i mordował. Do dziś nie wiadomo, ile osób uśmiercił

Pielęgniarz z Lutyckiej nakryty za zbrodni

Pielęgniarki weszły na salę i razem z Maciejem D. uznały, że konieczna jest natychmiastowa reanimacja pacjentki. Zanim jednak 30-latek do niej przystąpił - ku zaskoczeniu pielęgniarek - podał Mirosławie W. zastrzyk. Dlaczego zrobił go pomimo braku takiego zalecenia przez lekarza? Kiedy mężczyzna reanimował kobietę, jedna z pielęgniarek schowała strzykawkę. Pacjentki nie udało się uratować - Mirosława W. zmarła.

Pielęgniarki, podejrzewając, że Maciej D. doprowadził do zgonu pacjentki zastrzykiem, pobrały krew od zmarłej i zaniosły ją do szpitalnego laboratorium. Wyniki badań nie pozostawiały złudzeń. Jak się później okazało, w strzykawce znajdował się chlorek potasu, który w wysokim stężeniu powoduje zatrzymanie krążenia. Ulega on szybkiemu rozpadowi - już po pięciu godzinach od podania we krwi nie ma po nim śladu.