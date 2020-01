Chyba każdy zgodzi się, że swój najlepszy okres muzyka soulowa przeżywała w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wtedy jej największą gwiazdą była Aretha Franklin, znana z takich utworów jak „I Say a Little Prayer”, „Respect” czy „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”. Teraz na warsztat weźmie je Anna Grzelak ze swoim zespołem.