Anna Lewandowska chwali się nowymi zdjęciami z Hiszpanii. Czy trenerka zadomowiła się tam na dobre? Redakcja Strona Podróży

Anna Lewandowska co jakiś czas publikuje zdjęcia z gorącej Hiszpanii. Czy trenerka zadomowiła się tam na dobre? Sylwia Dąbrowa / Polska Press / Archiwum Zobacz galerię (41 zdjęć)

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej zgranych par show-biznesu. Chociaż małżonkowie bardzo dbają o swoją prywatność, ostatnio zrobiło się o nich głośno za sprawą transferu zdolnego piłkarza do hiszpańskiego klubu FC Barcelona. W wolnym czasie para spędza czas w swojej posiadłości na Majorce. Anna Lewandowska co jakiś czas publikuje zdjęcia z gorącej Hiszpanii. Czy trenerka zadomowiła się tam na dobre?