Apel dla nieumarłych zwierząt w poznańskim zoo. W akcji uczestniczyły Maja Ostaszewska i Agata Buzek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Maja Ostaszewska i Agata Buzek odczytały w niedzielę w zoo w Poznaniu apel dla nieumarłych zwierząt. Jednocześnie widzowie odegrali rolę zwierząt przetrzymywanych w niewoli i zmuszanych do występów z cyrku.

"Nie zabijam. Zwierze jest osobą, podmiotem, czuje cierpienie i ma prawo do życia zgodnie z biologiczna naturą. Obowiązkiem człowieka jest sprawowanie pieczy nad wszystkimi zwierzętami" - takimi słowami rozpoczął się apel, który przeczytany został wspólnie przez aktorki Maję Ostaszewską i Agatę Buzek. Czytaj też: 80 psów odebranych w Kicinie trafiło do schronisk a w Skałowie. Co się z nimi stanie? W trakcie odczytywania, tancerze Polskiego Teatru Tańca krążyli wokół zgromadzonej widowni z gwizdkami i kołatkami, jednocześnie "zaciskając" na nich coraz to mniejszą pętlę z grubego sznura. - Zamieniliśmy się rolami, zostaliście zwierzętami cyrkowymi. Takimi, które w trakcie widowisk są pacyfikowane, tresowane i zniewalane - mówiła do zgromadzonych na zakończenie Ewa Zgrabczyńska, dyrektor zoo w Poznaniu. I dodawała: - Historia nieumarłych tygrysów, które otarły się o śmierć, przywiodła nas tutaj, żeby głośno mówić głosem tych, których słyszeć nie chcemy. One nie mają głosu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chodzi o ich prawa. Mruczą, warczą, każdego dnia są bezbronne i zdane na naszą łaskę. Proszę was w ich imieniu, żeby nie było więcej widowisk cyrkowych z udziałem zwierząt.

Widzowie, którzy znaleźli się wewnątrz pętli stworzonej przez tancerzy, na koniec apelu wycierali łzy wzruszenia, ale i smutku. Wielu z nich w milczeniu opuściło słoniarnię. - To bardzo słuszna reakcja. Myślę, że nadzieja na lepszy świat, zarówno dla zwierząt, ale także dla nas, to jest moment, w którym zaczynamy otwierać swoje serca i głowy. Im mniej w nas empatii dla zwierząt, tym mniej w nas empatii do samych siebie - twierdzi aktorka Maja Ostaszewska.

Sprawdź również: W weekend można wybrać się do Śnieżycowego Jaru i podziwiać kwitnące śnieżyce, ale... na odległość, bo kładka nadal nie została wybudowana - Umiem sobie doskonale wyobrazić, co czuły osoby będące w kręgu, ponieważ lata temu brałam udział w happeningu, w którym my, osoby publiczne dały się zamknąć w klatce na godzinę. To było straszne doświadczenie. A w chwili, kiedy jeszcze uruchamia się wyobraźnie i uświadamia sobie, że niektóre zwierzęta są tak trzymane - dodaje.