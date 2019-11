Aplikacje same obsłużą klientów?

Rozbudowane aplikacje przyjmą zgłoszenie, ustalą, co się zepsuło i który z zatrudnionych przez firmę mechaników może to naprawić, następnie same zaproponują klientowi termin wizyty i powiadomią o zleceniu specjalistę. Wszystko to – z oprogramowaniem biznesowym SAP FSM, wdrażanym przez polską firmę Hicron.

Sceptycy zapytają: czy to w ogóle możliwe, by tak skomplikowany proces, jak przyjęcie zgłoszenia serwisowego, mogła przejąć aplikacja? W końcu mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą informacji, które należy uzyskać, zanim zorganizuje się wizytę mechanika. Mowa nie tylko o ustaleniu lokalizacji, w której czeka zepsuty sprzęt, ale też o jego modelu albo rodzaju usterki. W grę wchodzi również czas, w którym klient będzie mógł przyjąć specjalistę, a także kompetencje technika – to istotne zwłaszcza, gdy firma sprzedaje wiele modeli sprzętu, różniących się stopniem złożoności. Dla zapewnienia najszybszej możliwie obsługi ważne jest wreszcie, w jakiej odległości od siebie znajdują się klient i mechanik – w końcu czy opłacalne będzie, jeśli do drobnej usterki w lokalu w Krakowie przyjedzie specjalista prosto z Kołobrzegu? Wydaje się, że zmiennych jest po prostu zbyt wiele dla prostych aplikacji!

Sęk w tym, że SAP FSM nie jest prostym programem. O jego złożoności i sposobie przetwarzania ogromnych ilości danych więcej przeczytacie tutaj, w skrócie natomiast powiemy, że oprogramowanie to ma możliwość błyskawicznego przetwarzania informacji. Na to samo zadanie człowiek musiałby poświęcić dużo czasu – a tego zawsze brakuje, gdy obsługuje się zdenerwowanego klienta.

Co jednak z tym aspektem obsługi klienta, jakim jest odpowiadanie na pytania czy udzielanie wyjaśnień, gdy użytkownik sprzętu ma wątpliwości? To także zadanie dla SAP FSM. Aplikacja ta wspiera klienta zarówno przed, jak i po wystąpieniu awarii. Z poziomu swojego telefonu użytkownik ma wgląd w instrukcje, poradniki, checklisty i wskazówki dotyczące konserwacji sprzętu, jednym słowem: wszystko, czego potrzebuje, by samemu naprawić urządzenie lub opanować sytuację, zanim przyjedzie mechanik. Co SAP FSM może zrobić dla klienta już po zgłoszeniu awarii? Aplikacja będzie na bieżąco informować, kiedy na miejsce dotrze technik, przedstawi także całą dokumentację wizyty, a nawet fakturę za usługę.

Samo przesłanie zgłoszenia serwisowego jest banalnie proste – wystarczy, że klient zeskanuje kod QR umieszczony na uszkodzonym urządzeniu, a następnie głosowo opisze, co się stało. I gotowe: system zajmie się resztą!

Każda osoba, która choć raz musiała obsługiwać niezadowolonego, zdenerwowanego klienta chętnie oddelegowałaby do tego zadania maszynę. Aplikacja jest zawsze uprzejma, zawsze pomocna i zawsze ma dostęp do wszystkich niezbędnych danych – a do tego radzenie sobie z negatywnie nastawionym klientem to dla niej żaden wysiłek. Czy to oznacza, że nowoczesne technologie idą w stronę zrzucenia negatywnych aspektów pracy na maszyny? Tak: i bardzo dobrze!