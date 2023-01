Apteki w Poznaniu. Zobacz, gdzie wykupisz leki w styczniu 2023

Farmaceuta - charakterystyka

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Poznaniu, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Powinien on być uprzejmy i empatyczny wobec pacjentów. Posiada on szeroką wiedzę farmakologiczną. Uzyskasz od niego niezbędne informacje, jeżeli zapytasz o to, jaki lek zastosować. Posiada on także społeczne zaufanie.