Arabia Saudyjska: atrakcje turystyczne, ceny biletów, obyczaje. Co warto zobaczyć w Rijadzie i Al Ula, ile kosztuje tygodniowa wycieczka?

Arabia Saudyjska dopiero wkracza na arenę międzynarodowej turystyki, ale już teraz ma wiele do zaoferowania. Co warto zobaczyć w Rijadzie, stolicy kraju, i w Al Ula, malowniczej oazie na pustyni? Ile kosztuje wstęp do najważniejszych atrakcji kraju, wycieczki all inclusive z polskimi biurami podróży, bilety lotnicze i noclegi w hotelach? Czy obyczaje w królestwie Saudów są rzeczywiście tak surowe i czy samotna turystka może czuć się w tym kraju bezpiecznie? Przedstawiamy praktyczny przewodnik po Arabii Saudyjskiej: atrakcje, ceny i niespodzianki od Rijadu do Al Ula.

Arabia Saudyjska: nowy gracz na arenie międzynarodowej turystyki

Królestwo Arabii Saudyjskiej to nietypowy kraj. Do 2019 r. był praktycznie niedostępny dla zwykłych turystów, a uzyskanie wizy było trudne i czasochłonne. Jednocześnie Arabię odwiedzały co roku miliony pielgrzymów, zmierzających do świętych miast islamu, podlegających władzy króla: Mekki i Medyny. Arabia Saudyjska ma więc sporo doświadczenia w przyjmowaniu gości z zagranicy, ale niekoniecznie turystów z Zachodu, poszukujących wypoczynku. Odkąd w 2015 r. władze objął nowy monarcha, król Salman, Arabia Saudyjska przechodzi przyspieszony proces reform społecznych i gospodarczych w ramach tzw. Wizji 2030, która zakłada uniezależnienie się kraju od ropy naftowej do końca obecnej dekady. Częścią Wizji jest uczynienie z Arabii Saudyjskiej potęgi turystycznej. Od 2019 r. królestwo wydaje wizy turystyczne i zaprasza wszystkich chętnych, by przekonali się, jakie atrakcje czekają na nich teraz i jakie czekać będą w przyszłości. At-Turaif, zabytkowa część Diriyah w Rijadzie, to żywe muzeum, w którym turystów witają lokalni artyści, wykonujący powitalne pieśni i tańce. Emil Hoff / Polska Press

Gigaprojekty turystyczne Arabii Saudyjskiej

A przyszłość turystki w Arabii Saudyjskiej wydaje się bardzo interesująca. Królestwo realizuje właśnie kilka tzw. gigaprojektów, czyli wielkich przedsięwzięć budowlanych i organizacyjnych w sektorze turystyki, mających sprawić, że do 2030 r. kraj odwiedzać będzie ok. 100 mln turystów rocznie.

Najsłynniejszym gigaprojektem jest The Line, czyli futurystyczne miasto, wznoszone na pustyni w północno-zachodnim skraju Arabii Saudyjskiej, w wydzielonym turystycznym regionie nazywanym Neom. The Line ma być miastem w jednym kolosalnym budynku: długim na 170 km, szerokim na 200 i wysokim na 500 m, z lotniskiem i przystanią dla jachtów pośrodku, a także superszybkim pociągiem, transportującym mieszkańców z jednego krańca na drugi. Skala tej wizji jest porażająca, ale Saudyjczycy nie zrażają się: 19 października 2022 zaczęli budowę, a całe miasto ma być gotowe do 2030 r.

Oprócz the Line na turystów czekać też mają w niedalekiej przyszłości całoroczne kurorty narciarskie w Trojenie, gdzie w wysokich na 2700 m n.p.m. górach Saudyjczycy planują stworzyć nowoczesne i wygodne stoki. Kto zamiast gór lub futurystycznych miast woli luksusowe hotele, powinien trzymać kciuki za kolejny saudyjski gigaprojekt w Neom – wyspę Sindalah, która już w 2024 roku ma przyjąć pierwszych turystów. Sindalah ma być idealnym miejscem na wypoczynek dla miłośników komfortu, słońca, plaż i wycieczek na jachtach do rafy koralowej – podobno najpiękniejszej w całym Morzu Czerwonym. Dzięki licznym makietom wystawa The Line Experience pozwala przyjrzeć się niezwykłemu miastu, powstającemu na pustyni, z wielu perspektyw. The Line, futurystyczne miasto wznoszone na specjalnym wydzielonym obszarze Arabii Saudyjskiej, zwanym Neom, ma zadziwić cały świat już w 2030 r. Emil Hoff / Polska Press Czytaj też: Dubaj na jesień i zimę 2022/23. Ceny all inclusive i najciekawsze atrakcje na tygodniowy wypoczynek w Dubaju i Abu Dhabi

Atrakcje Arabii Saudyjskiej. Co warto zobaczyć już teraz w królestwie Saudów?

Jeśli Saudyjczykom uda się zrealizować ambitne plany, Arabia Saudyjska w ciągu najbliższych kilku lat może faktycznie wyrosnąć na turystyczną potęgę, oferującą zarówno luksusowe kurorty na brzegu Morza Czerwonego, centra narciarskie dla miłośników białego szaleństwa, jedyne w swoim rodzaju futurystyczne miasta, jak i urokliwe zabytki, starannie odnawiane i prezentowane z dumą jako element narodowego dziedzictwa.

To jednak sprawa przyszłości. Co Arabia Saudyjska ma do zaoferowania turystom już dziś? Przekonaliśmy się o tym, odwiedzając królestwo Saudów na przełomie listopada i grudnia 2022. Wzięliśmy wtedy udział w 22. Globalnym Szczycie World Travel & Tourism Council i przy okazji zobaczyliśmy, co Arabia Saudyjska oferuje turystom w dwóch ważnych ośrodkach: swojej stolicy Rijadzie i turystycznym zagłębiu Al Ula na pustyni.

Zapraszamy do przewodnika po atrakcjach turystycznych Arabii Saudyjskiej. Czy warto wybrać się do tego kraju już dziś, kiedy gigaprojekty nie są jeszcze skończone? Przekonajcie się sami i koniecznie zajrzyjcie do galerii zdjęć. W jednym z klubów w Bujairi Terrace mogliśmy posłuchać koncertu tradycyjnej muzyki saudyjskiej. Emil Hoff / Polska Press

Co warto zobaczyć w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej? Sky Bridge, Diriyah i The Line

Rijad, metropolia zamieszkana przez 7,6 miliona ludzi (ponad 4 razy więcej niż Warszawa), rozciąga się pośrodku pustyni jak rozgwiazda o nierównych ramionach, długich na dziesiątki kilometrów. Układ ulic jest z grubsza szachownicowy, nowoczesny, i tylko Stare Miasto zachowało nieco uroku dawnych arabskich osad, z labiryntem ulic, uliczek i placów, przecinających się pod wszystkim możliwymi kątami.

Rijad trudno zwiedza się na piechotę i ciekawski turysta powinien wynająć dla siebie samochód lub załapać taksówkę, by sprawnie zrealizować swój plan zwiedzania. Większość ulic przypomina promenady pełne sklepów i galerii handlowych, niezbyt interesujących dla spragnionych przygody podróżników. Do tego chodniki, którymi w niektórych częściach Rijadu można iść kilometrami, w innych urywają się nagle i spacerowicz zmuszony jest wracać lub szukać podwózki. I tak trudno byłoby mu dojść do najbliższej atrakcji – odległości między nimi bywają bardzo duże. Mimo to w czasie naszego pobytu w Rijadzie udało się nam zobaczyć kilka interesujących miejsc, jakie oferuje turystom stolica Arabii Saudyjskiej. Przekonajcie się, co warto zobaczyć w Rijadzie. Rijad - mapa: Wschód słońca widziany z 36. piętra hotelu Four Seasons, mieszczącego się w Kingdom Tower w Rijadzie. Emil Hoff / Polska Press Diriyah – miasto z ziemi

Jednym z wielkich projektów turystycznych Arabii Saudyjskiej, tworzonym w ramach Wizji 2030, jest udostępnienie zwiedzającym zabytkowej dzielnicy Rijadu, nazywanej Diriyah i reklamowanej jako „miasto z ziemi” za sprawą swojej charakterystycznej architektury i budowli wzniesionych z suszonej cegły. Diriyah łączy stare z nowym. Można tu oglądać ruiny XVIII-wiecznego ceglanego miasta, bardzo ważnego dla Saudyjczyków, bo właśnie stąd wywodzi się panujący ród Saudów i to tu znajdowała się niegdyś stolica kraju, zanim przeniesiono ją do Rijadu. To tzw. At-Turaif, kompleks zabytkowych budowli w stylu charakterystycznym dla lokalnej kultury Najdi, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. At-Turaif jest właśnie restaurowany na koszt państwa, a w odbudowie biorą udział okoliczni mieszkańcy. To właśnie oni wykonali 165 milionów suszonych cegieł, wykorzystanych do przywrócenia świetności rodzinnemu miastu Saudów. Dziś At-Turaif to tzw. żywe muzeum. Turyści mogą przemierzać uliczki miasta z przewodnikiem, a wśród zaułków, i zakrętów czekają na nich liczne niespodzianki. My najpierw zostaliśmy powitani kawą i suszonymi daktylami, a następnie uraczeni koncertem tradycyjnych pieśni pokoju i błogosławieństwa, wykonanych przez chór Saudyjczyków w tradycyjnych strojach. W czasie zwiedzania At-Turaif natrafiliśmy na stadninę z żywymi końmi, w której można było dowiedzieć się wiele o słynnej rasie koni arabskich, a także pogłaskać kilku jej przedstawicieli. Chwilę później weszliśmy w sam środek sceny odegranej przez kilkudziesięciu aktorów, ukazującej codzienne życie na zatłoczonej uliczce arabskiego miasta, pełnego handlarzy, żebraków, krzyczących dzieci i gapiów wystawiających głowy z okien i drzwi. At-Turaif był ośrodkiem kultury Najdi, słynącej z wyrobu świetnych cegieł i bogato zdobionych drzwi. Emil Hoff / Polska Press Nowa Diriyah, czyli zielona wyspa za 17 miliardów dolarów

Jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia, Diriyah jest jednym z ambitnych projektów, za sprawą których Arabia Saudyjska chce się stać w najbliższym czasie turystyczną potęgą. Cały obszar dzielnicy został zamknięty dla ruchu kołowego i jest przekształcany w kurort pełen atrakcji dla miłośników zabytków, dobrej kuchni i wypoczynku. O skali projektu może świadczyć jego koszt: wartość zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w Diriyah przekracza 17 miliardów dolarów. Już w niedalekiej przyszłości mają one przyciągać do Rijadu ok. 25 milionów gości rocznie, a sama Diriyah będzie mogła pomieścić ok. 100 tys. turystów na raz. Co jest tak atrakcyjnego w nowoczesnej części Diriyah? Oferta luksusowego wypoczynku na zielonej wyspie pośrodku pustyni. W nowej Diriyah powstają promenady, flankowane z obu stron restauracjami, hotelami i centrami rozrywkowymi, a także rozległy park, wykorzystujący wodę z rzeki płynącej przez pobliską Wadi Hanifa, w którym do dziś posadzono już ok. 6 milionów drzew.

O nudzie raczej nie ma mowy. Jako dziennikarze zaproszeni na 22. Globalny Szczyt World Travel & Tourism Council, który odbywał się w Rijadzie na przełomie listopada i grudnia 2022, byliśmy świadkami otwarcia jednej z promenad, całkiem dosłownie: po raz pierwszy uroczyście otworzono dla nas bramę jednego z pasaży restauracyjnych, Bujairi Terrace. W jednym z eleganckich klubów trupa aktorów i muzykantów odegrała dla nas spektakl opowiadający o historii Arabii Saudyjskiej, mogliśmy też zobaczyć tematyczne wystawy poświęcone lokalnym tradycjom kultury Najdi i dawnemu źródłu bogactwa całego regionu: kadzidłu, którym przed wiekami mieszkańcy dzisiejszej Arabii handlowali z całym Bliskim Wschodem. Zjedliśmy także kolację w jednej z restauracji Bujairi Terrace, których do wyboru jest tu aż 21.

Starą i nową część obszaru Diriyah ma połączyć sieć podziemnych pasaży z metrem, tak by żadna forma ruchu kołowego nad ziemią nie zakłócała wypoczynku i zabawy turystom przybywającym do „miasta z ziemi”, mającego stanowić turystyczny klejnot Arabii Saudyjskiej. Niestety, ambicja uczynienia z Diriyah luksusowej destynacji ma swoją cenę – tutejsze restauracje hotele, jak większość innych w Rijadzie, należą do renomowanych sieci i trzeba słono płacić, by z nich korzystać.

Ile kosztuje wstęp do atrakcji Diriyah? By wejść na teren At-Turaif i pasaży turystycznych Diriyah, trzeba kupić specjalną przepustkę. Od niedzieli do czwartku kosztuje ona 100 riali, od piątku do soboty 200 riali. Diriyah – mapa: Restauracje i hotele Diriyah należą do luksusowych i turyści muszą przygotować się na spore wydatki. Na szczęście my zjedliśmy kolację na koszt naszego gospodarza - World Travel & Tourism Council (WTTC), organizatora 22. Globalnego Szczytu, który odbył się właśnie w Rijadzie na przełomie listopada i grudnia 2022. Emil Hoff / Polska Press Czytaj też: Egipt: zima 2022/2023. Ceny wycieczek all inclusive, atrakcje, praktyczne porady. Który kurort wybrać, kiedy pogoda jest najlepsza?

Masmak, czyli dawne centrum królestwa Saudów

Stare Miasto w Rijadzie to historycznie ścisłe centrum królestwa Arabii Saudyjskiej. Wznosi się tu warowny pałac Masmak, z którego kiedyś kontrolę nad miastem sprawowali władcy z rodu Saudów, a w którym dziś działa muzeum poświęcone historii miasta i monarchii.

Właśnie u wrót tej warowni w 1902 r. rozegrała się bitwa, w której przyszły król Abdul Aziz wraz z grupą swoich zwolenników pokonał wrogów z klanu Raszydów i zajął Rijad. Kolejne 30 lat Abdul Aziz spędził tocząc wojny, ale wysiłek się opłacił – w 1932 r. powstało państwo Saudów, czyli współczesna Arabia Saudyjska. We wrotach fortu Masmak do dziś można oglądać grot włóczni, który wbił się głęboko w drewno właśnie w dniu pamiętnej bitwy z 1902 r. W muzeum Masmak oglądać można wystawę historycznego uzbrojenia, makietę starego Rijadu i archiwalne zdjęcia z początków XX w., dokumentujące codzienne życie mieszkańców stolicy królestwa. Kiedy zwiedzaliśmy fort, otwarta była także ekspozycja poświęcona historii saudyjskiej kawy. Wejście do muzeum Masmak nie jest biletowane. Twierdza Masmak na mapie Rijadu: Nasz przewodnik, Ali Aligi, objaśnił nam, że odłożony miecz widoczny na fladze Arabii Saudyjskiej symbolizuje pokojowe nastawienie (z zachowaniem gotowości do obrony własnej). Na fladze zapisana jest szahada, czyli muzułmańskie wyznanie wiary. Ponieważ szahada zawiera imię Allaha, flaga Arabii Saudyjskiej nie może być nigdy opuszczana do połowy masztu na znak np. żałoby - w przeciwieństwie do innych flag. Emil Hoff / Polska Press

Sky Bridge, czyli widok z najwyższego budynku w Rijadzie

W Rijadzie nie brakuje wieżowców, a najwyższym z nich jest Kingdom Tower, budynek w kształcie otwieracza do butelek, górujący nad kompleksem handlowo-hotelowym, znanym jako Kingdom Center.

Kingdom Tower ma 99 pięter i 300 m wysokości. Na samej górze znajduje się Sky Bride, czyli taras widokowy – atrakcja dla osób, które nie boją się wysokości. Za 70 riali wjechaliśmy na górę i podziwialiśmy nocną panoramę Rijadu. Zdjęcia możecie obejrzeć w galerii. Kingdom Center na mapie Rijadu: Panorama Rijadu z wysokości 300 m. Emil Hoff / Polska Press The Line Experience: dla miłośników futurystycznych miast W Rijadzie nie brak interesujących galerii, a my odwiedziliśmy akurat The Line Experience – specjalny pawilon poświęcony najbardziej niezwykłemu gigaprojektowi Arabii Saudyjskiej. Futurystyczne miasto w Neom ma wyznaczyć standardy dla ekologii i urbanistyki XXI w. Choć cała idea brzmi jak pomysł z filmu science fiction, spektakularne wizualizacje, opublikowane na YouTube, stały się jakiś czas temu internetową sensacją i budzą żywe zainteresowanie komentatorów z całego świata. Zachwyt i krytyka nasiliły się zwłaszcza ostatnio, ponieważ Saudyjczycy wcale nie poprzestali na wizualizacjach i naprawdę zaczęli budowę swojego długiego na 170 km miasta-wieżowca, wyznaczając sobie przy tym mordercze tempo – The Line ma być gotowy za nieco ponad 7 lat.

Właśnie w Rijadzie można przekonać się dokładnie, jak ma wyglądać i działać The Line. Wystawa jest pełna wizualizacji, modeli i schematów, obrazujących przeróżne aspekty funkcjonowania tego architektonicznego cudu – miasta zawartego w jednym gigantycznym budynku, z całą infrastrukturą, ogrodami, parkami i lasami, zamkniętymi między dwiema wysokimi na 500 m ścianami, w których mieszkać mają ludzie. The Line Expirience to darmowa wystawa. The Line ma być ekomiastem, pełnym zielonych terenów, parków, a nawet niedużych lasów. Emil Hoff / Polska Press Riyadh Art: sztuka światła

Oprócz galerii poświęconej futurystycznemu miastu The Line zwiedziliśmy jeszcze inny, nieco bardziej typowy przybytek sztuki nowoczesnej. W galerii Riyadh Art mogliśmy popatrzeć, jak saudyjscy (i nie tylko) artyści wykorzystują światło, technologie świetlne i dźwiękowe do przekazywania prostych i złożonych idei.

Sama wystawa nie była może szczególnie porywająca, ale obrazuje zjawisko, które warto odnotować: Arabia Saudyjska nie jest już, jak może nadal sądzić wielu internautów, krajem, w którym skostniała obyczajowość dławi wszelkie przejawy kreatywności. Z dawnych tradycyjnych muzułmańskich zakazów (np. ukazywania postaci ludzkich i zwierzęcych w sztuce czy też wykonywania i słuchania muzyki) niewiele dziś pozostało. Sztuka w Rijadzie jest powszechna, a muzyka stanowi ważną część codziennego życia młodych ludzi. Obie te sfery przenikały się w galerii Riyadh Art, a uważny spacerowicz może też dostrzec ich ścisłe związki na ulicach saudyjskich miast. Wizja 2030 dotyczy nie tylko infrastruktury, gospodarki czy turystyki – na naszych oczach zmienia się cała Arabia Saudyjska. Goście Muzeum Sztuki w Rijadzie mogą zwiedzać wystawy stałe i czasowe. Nam pokazano ekspozycję poświęcono sztuce utkanej ze światła. Na zdjęciu "wymiana myśli". Emil Hoff / Polska Press Czytaj też: Tajlandia na jesień i zimę 2022/23: ceny wycieczek all inclusive, najlepsze atrakcje, pogoda, COVID, praktyczne porady

Al Ula: miasto bezgłowych orłów i największy na świecie budynek z luster

Z Rijadu udaliśmy się w dalszą podróż po Arabii Saudyjskiej. Naszym celem była oaza Al Ula, utożsamiana z biblijną krainą Dedan, położona niedaleko Medyny, na starożytnym szlaku handlu kadzidłem.

Lot z Rijadu do tego niezwykłego miejsca trwa tylko godzinę, ale zmiana otoczenia jest uderzająca. Al Ula leży wśród skalnych dolin i wyschniętych koryt rzek (wadi), a zamiast wieżowców wielkiego miasta nad ziemią górują tutaj piękne piaskowcowe ostańce. Al Ula – mapa:

Habitas Al Ula – turystyczna osada na dnie skalnej doliny

Zatrzymaliśmy się w hotelu Habtas, który sam w sobie jest turystyczną atrakcją. To kompleks wygodnych domków letniskowych, przestronnych i jasnych, każdy z dużym tarasem. Domki stoją wzdłuż liczącej ponad 2 km drogi między recepcją i restauracją, prowadzącej środkiem pustynnej doliny otoczonej wysokimi skalnymi ścianami. Drogę można pokonać, zamawiając do swojego domku specjalny wózek transportowy (buggie) lub korzystając z e-bike’a. Habitas oferuje gościom nie tylko niezwykłe widoki i oryginalne środki transportu, ale też wiele dodatkowych aktywności i atrakcji, jak warsztaty jogi i medytacji, kąpiele piaskowe, a nawet warsztaty leczenie dźwiękiem.

Niestety, wypoczynek w Habitas Al Ula nie jest tani – noc w luksusowym kurorcie na pustyni kosztuje ok. 5 tys. zł od osoby.

Habitas Al Ula – mapa: Na końcu drogi przecinającej Habitas znajduje się centrum rekreacyjne z basenem i restauracją. Emil Hoff / Polska Press Elpehant Rock, czyli zmierzch pod Słoniową Skałą Niedaleko Habitas Al Ula znajduje się jedna ze słynnych formacji skalnych, która ścigą do oazy turystów z całego kraju i zagranicy. Mowa o tzw. Słoniowej Skale (Elephant Rock), czyli wielkim piaskowcowym ostańcu, który rzeczywiście przypomina kształtem słonia o masywnym ciele i całkiem zgrabnej trąbie.

Wokół Słoniowej Skały zorganizowano ścieżki spacerowe i punkty gastronomiczne. To dobre miejsce na wypoczynek, zwłaszcza wieczorem, kiedy gorąco dnia ustępuje, a iluminacje nadają skałom niesamowity wygląd. Wstęp na teren Słoniowej Skały jest darmowy.

Elephant Rock – mapa: Słoniowa Skała to obszar, na którym wznosi się kilka imponujących piaskowcowych ostańców. Jeden z nich przypomina słonia z trąbą. Emil Hoff / Polska Press Poznajemy życie w danym Al Ula Stare Miasto w Al Ula przypomina plan filmowy „Baśni Tysiąca i Jednej Nocy”, ale to prawdziwa zabytkowa arabska osada. Wznoszący się nad ruinami zamek pochodzi z X w. W XII w. Al Ula funkcjonowało już jako ważny ośrodek handlowy na trasie pielgrzymek z Damaszku do Mekki. Z czasem centrum życia przeniosło się do nowszej części miasta, ale Starówka Al Aula z jej domami z cegły mułowej i trzcinowymi dachami zamieszkana była jeszcze w latach 40. XX w.

Od kilku lat trwa intensywna rozbudowa oferty turystycznej Starego Miasta Al Ula. Dziś turystów oprowadzają po wiekowych zaułkach profesjonalni przewodnicy (i przewodniczki), opowiadając o codziennym życiu mieszkających tu niegdyś ludzi, ich codziennych problemach i pomysłowych rozwiązaniach, a także o rękodziele i smykałce do sztuki, przejawiającej się np. w pięknie zdobionych drewnianych drzwiach. Na gości spragnionych odpoczynku od słońca i pyłu czeka także szeroka aleja, pełna sklepów i restauracji po obu stronach, a także centrum informacji turystycznej. Saudyjskie osady nie miały wielu zdobień. Lubowano się jednak w dywanach różnych kształtów i rozmiarów, którymi chętnie ozdabiano ściany domów, a czasem nawet ulic. Emil Hoff / Polska Press Czytaj też: Dominikana: idealny kierunek na jesień i zimę 2022/23. Ceny all inclusive, najlepsze atrakcje, praktyczne porady dla turystów

Maraya: największy na świecie budynek pokryty lustrami W malowniczej dolinie Ashar w oazie Al Ula na turystów czeka coś, czego nikt raczej by się nie spodziewał na skalistej pustyni: Maraya. To nie kolejny skalny ostaniec, lecz największy na świecie budynek w całości pokryty lustrami, wpisany nawet w swojej kategorii do Księgi Rekordów Guinnessa. Maraya jest łatwa do przeoczenia właśnie dzięki pokrywającym jej ściany tysiącom luster, w których odbija się pustynna przyroda. Z bliska jednak robi ogromne wrażenie: wielkie centrum konferencyjne i koncertowe, mieszczące także słynną restaurację, pokrywa łącznie 9740 lustrzanych paneli, w których odbijają się skały i niebo. Maraya – mapa: Jedną z pustynnych niespodzianek jest Maraya: największy na świecie budynek w całości pokryty lustrami. W środku znajduje się centrum konferencyjne i wystawiennicze, sala koncertowa i renomowana restauracja, jednak to niemal 10 tys. luster, w których odbijają się pustynne niebo i skały, stanowią o sławie Maraya. Emil Hoff / Polska Press Hegra: miasto bezgłowych orłów

Jedną z najsłynniejszych atrakcji Arabii Saudyjskiej jest starożytne miasto Hegra (Madain Saleh), wzniesione przez Nabatejczyków w I w. n.e. To ten sam lud, który zbudował słynną Petrę w Jordanii. Petra była stolicą nabatejskiego królestwa, a Hegra jego drugim pod względem znaczenia miastem. Niestety, z miasta niewiele się do dziś zachowało, ale wykute w skale grobowce dawnej nabatejskiej elity to wspaniałe zabytki, wpisane zresztą jako pierwsze obiekty z terenu Arabii Saudyjskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Hegra – mapa: Z miasta niewiele się zachowało, ale na czterech cmentarzach można oglądać wspaniałe, wykute w skałach groby członków elity o starannie zdobionych fasadach. Emil Hoff / Polska Press Grobowce Hegry charakteryzują wspaniale dekorowane skalne fasady, przypominające grecko-rzymskie świątynie lub pałace. Wejścia zdobiły niegdyś przedstawienia orłów (ptaków uważanych za szczególnie silnie związane z bogiem Zeusem) i stworzeń z synkretycznej mitologii hellenistycznej.

Nad niemal każdym z grobowców Hegry wyrzeźbiono w skale wizerunek orła, ale dziś prawie wszystkie ptaki są pozbawione głów. Nie wiadomo, kto, kiedy i dlaczego poutrącał głowy nabatejskim orłom. Możliwe, że zrobili to pierwsi muzułmańscy odkrywcy starożytnych ruin, którzy w ten sposób chcieli usunąć ze swojej ziemi pogańskie idole. Możliwe też, że głowy orłów z Hegry zostały odpiłowane i przehandlowane na czarnym rynku antykwarycznym– podobna praktyka cięcia większych zabytków na mniejsze, sprzedawane osobno kawałki, jest znana choćby z XIX-wiecznego Egiptu. Grobowce Hegry rozrzucone są wśród skał na ogromnym terenie. Zwiedzać można łącznie cztery nekropole. Najsłynniejszym i największym ze skalnych grobowców jest ten należący do niejakiego syna Kuzy, zwany Samotnym Zamkiem. Jego fasada liczy 16 m wysokości, a jej zdjęcia można zobaczyć w niemal każdym folderze turystycznym, poświęconym cudom Arabii Saudyjskiej.

Ile kosztują bilety? Całodniowa wycieczka do grobowców Hegry to wydatek 95 riali. Więcej zdjęć atrakcji Arabii Saudyjskiej, które odwiedziliśmy w czasie naszej wycieczki, znajdziecie w galerii poniżej:

Inne atrakcje turystyczne Arabii Saudyjskiej

Muzeum Narodowe w Rijadzie : multimedialne wystawy poświęcone historii islamu, Mekki i rodziny Saudów. Turyści mogą się tu przekonać, jak wygląda pielgrzymka do Mekki, najświętszego miasta islamu, do którego wstęp mają tylko muzułmanie.

: multimedialne wystawy poświęcone historii islamu, Mekki i rodziny Saudów. Turyści mogą się tu przekonać, jak wygląda pielgrzymka do Mekki, najświętszego miasta islamu, do którego wstęp mają tylko muzułmanie. Jebel Fihrayn : punkt widokowy na klifie, z którego rozciąga się wspaniała panorama pustyni.

: punkt widokowy na klifie, z którego rozciąga się wspaniała panorama pustyni. Al Ahsa : wpisana na listę UNESCO największa oaza świata, prawdziwy rajski ogród pośrodku pustyni.

: wpisana na listę UNESCO największa oaza świata, prawdziwy rajski ogród pośrodku pustyni. Dżedda (Dżudda) : największe miasto portowe Arabii Saudyjskiej i historyczny port Mekki. Można tu obejrzeć ładnie odrestaurowaną starówkę (Al Balad) i charakterystyczny meczet na palach (Al Rahma), ale brakuje plaż odpowiednich do wypoczynku.

: największe miasto portowe Arabii Saudyjskiej i historyczny port Mekki. Można tu obejrzeć ładnie odrestaurowaną starówkę (Al Balad) i charakterystyczny meczet na palach (Al Rahma), ale brakuje plaż odpowiednich do wypoczynku. Taif : miejscowość wypoczynkowa, położona w górach Hidżazu, ulubiona przez samych Saudyjczyków.

: miejscowość wypoczynkowa, położona w górach Hidżazu, ulubiona przez samych Saudyjczyków. Al Wahba : spektakularny krater wygasłego wulkanu pośrodku pustkowia.

: spektakularny krater wygasłego wulkanu pośrodku pustkowia. Mekka i Medyna: święte miasta islamu, niezwykle ważne dla muzułmanów na całym świecie. Turyści, którzy nie są wyznawcami tej religii, nie mają jednak wstępu ani do historycznego centrum Medyny ani do Mekki. Al Ula to nie tylko pustynia i skały, ale też żyzna oaza. Wszędzie wokół rosną krzewy i drzewa, dające słodkie owoce, z których wyrabia się ulubione słodycze Bliskiego Wschodu, nazywane dates. Emil Hoff / Polska Press

Pogoda i klimat. Kiedy najlepiej jechać do Arabii Saudyjskiej?

Arabia Saudyjska jest krajem pustynnym, suchym i najczęściej gorącym. To destynacja dla osób spragnionych słońca i ciepła, w sam raz na zimę.

Najlepszą porą na wakacje czy urlop w Arabii Saudyjskiej jest właśnie zima, kiedy słońce grzeje, ale nie praży. Najniższe temperatury panują od grudnia do marca (przeciętnie 21-27 stopni Celsjusza w dzień); wtedy też zdarzają się opady, ale w królestwie nigdy nie pada dużo ani długo. W Arabii Saudyjskiej różnice temperatury dziennej i nocnej mogą sięgać nawet 10 stopni, dlatego warto zabrać ze sobą cieplejsze ubrania, zwłaszcza jeśli wybieramy się na pustynię.

Zasady wjazdu do Arabii Saudyjskiej

Obostrzenia COVID-19: obecnie brak

Dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy: Paszport ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy

Wiza (wnioski o wizy turystyczne można składać online, koszt wizy to 535 riali)

Ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia COVID-19 Przepisy celne: zakaz wwożenia narkotyków, alkoholu i wszelkich przedmiotów o charakterze religijnym (dot. religii innych niż islam).

Informacje praktyczne o Arabii Saudyjskiej. Waluta, typ gniazdka, ile trwa lot

Czas : GMT + 3 godziny (2 godziny później niż w Polsce)

: GMT + 3 godziny (2 godziny później niż w Polsce) Numer kierunkowy : +966

: +966 Stolica : Rijad

: Rijad Waluta : rial saudyjski (SAR) równy ok. 1,70 zł

: rial saudyjski (SAR) równy ok. 1,70 zł Typ gniazdka : G, jak w Wielkiej Brytanii (konieczna przejściówka)

: G, jak w Wielkiej Brytanii (konieczna przejściówka) Ile trwa lot? Do Arabii Saudyjskiej z Polski leci się najczęściej z przesiadką, przeważnie w Stambule lub np. Rzymie lub Budapeszcie. Lot z Warszawy do Stambułu trwa ok. 2,5 godziny, ze Stambułu do Rijadu kolejne 4,5 godziny. Cała podróż może zająć ok. 10 godzin.

Do Arabii Saudyjskiej z Polski leci się najczęściej z przesiadką, przeważnie w Stambule lub np. Rzymie lub Budapeszcie. Lot z Warszawy do Stambułu trwa ok. 2,5 godziny, ze Stambułu do Rijadu kolejne 4,5 godziny. Cała podróż może zająć ok. 10 godzin. Szczepienia obowiązkowe : brak, zalecane: meningokoki, WZW typu A i B

: brak, zalecane: meningokoki, WZW typu A i B Religia: Islam (wahhabizm) Wille w Habitas Al Ula stoją wzdłuż ulicy długiej na ponad 2 km. Do przemieszczania się po kurorcie służą specjalne wieloosobowe wózki (buggies) lub e-bike'i wyposażone w terenowe opony. Emil Hoff / Polska Press Czytaj też: Wyspy Zielonego Przylądka na wakacje zimą 2022/23. Ceny, loty, pogoda, atrakcje, obostrzenia COVID. Oto najpiękniejsze wyspy archipelagu

Co jest zakazane w Arabii Saudyjskiej? Obyczaje i etykieta

Arabia Saudyjska jest konserwatywnym krajem muzułmańskim. W miejscach publicznych kobiety powinny zakrywać włosy za pomocą chusty. W dobrym tonie jest też noszenie tradycyjnego płaszcza, nazywanego abaja, choć turystom wystarczy, jeśli założą ubrania zakrywające w całości nogi i ramiona. Należy unikać wulgarnych nadruków na t-shirtach.

Pozycja kobiet w Arabii Saudyjskiej jest obecnie szeroko dyskutowana. W ostatnich latach w tej dziedzinie nastąpił szybki postęp. Dziś kobiety mogą pracować na zasadach identycznych z mężczyznami, prowadzić samochody, a nawet doradzać królowi jako członkinie Rady Konsultacyjnej. Mimo to dawna obyczajowość ma się dobrze i wiele Saudyjek nadal nosi tradycyjne stroje (abaje i nikaby zasłaniające całą twarz). Jeśli chodzi o turystki z Europy, mogą one dość bezpiecznie podróżować po Arabii Saudyjskiej, nawet w pojedynkę, pamiętając jednak o zasadach skromnego ubioru. Obecnie przybywające do Arabii Saudyjskiej pary mogą wspólnie wynająć pokój w hotelu bez konieczności przedstawiania dowodu zawarcia legalnego małżeństwa. Picie alkoholu w Arabii Saudyjskiej jest całkowicie zakazane. Alkohol nie jest serwowany w hotelach ani restauracjach. Chodzą słuchy, że prohibicja może zostać w najbliższych latach zniesiona na wydzielonych obszarach kraju (Neom, Sindalah), ale obecnie królestwo twardo obstaje przy tradycyjnym muzułmańskim zakazie picia alkoholu. Posiłek spożywa się, siedząc na ziemi. Obiad składa się z wielu dań, podawanych na osobnych półmiskach. Porcje są nieduże, by każdy gość mógł spróbować wszystkiego. Ja spróbowałem wielbłąda - smakował jak wołowina. Emil Hoff / Polska Press

Czy Arabia Saudyjska jest droga? Ceny wycieczek, biletów lotniczych, hoteli i wyżywienia

Wycieczki all inclusive do Arabii Saudyjskiej

Polskie biura podróży rzadko organizują wycieczki all inclusive do Arabii Saudyjskiej. Są to przede wszystkim oferty wycieczek objazdowych o dość zaporowych cenach (nie obejmujących najczęściej wizy i wycieczek fakultatywnych):

Rainbow: Intrygujący Półwysep Arabski 17-27 stycznia 2023, 12 400 zł za osobę (w ofercie także zwiedzanie Dubaju)

Prestige Tours: Arabia Saudyjska, opcja Kuwej i Bahrajn 27 stycznia – 5 lutego 2023, ok. 18 tys. zł za osobę

Rainbow: Tajemnicze Królestwo Saudów 2-9 marca 2023, ok. 13 tys. zł za osobę

Itaka: Arabia Saudyjska 2-9 września 2023, ok. 20 tys. zł za osobę Można znaleźć także oferty last minute na tygodniowy pobyt w Dżuddzie, wszystkie powyżej 11 tys. zł za osobę, niektóre z niepełnym wyżywieniem lub bez wyżywienia. Turyści chcący zwiedzać Arabię Saudyjską w bardziej przystępnej cenie, muszą zorganizować sobie wycieczkę samodzielnie. Ile kosztują bilety lotnicze do Arabii Saudyjskiej, hotele w Rijadzie i dzienne utrzymanie? Poniżej przedstawiamy kosztorys 5-dniowej wycieczki do Rijadu dla dwojga dorosłych w styczniu 2023.

Tanie loty do Arabii Saudyjskiej Do Arabii Saudyjskiej latają z Polski narodowe linie lotnicze, jak np. PLL LOT, Turkish Airlines, Fly Dubai, Air France, ale też tanie linie, choćby Wizz Air. Najtańszy bilet lotniczy w obie strony z Warszawy do Rijadu kosztuje ok. 1000 zł od osoby, ale podróż jest skomplikowana (2 przesiadki, 3 różnych przewoźników) i trwa długo (łącznie z oczekiwaniem na przesiadki nawet ponad 30 godzin). Nieco droższe bilety za 1600-1700 zł za osobę skracają podróż do 10 godzin (tylko 1 przesiadka). Taką ofertę ma np. Wizz Air. Ile kosztuje hotel w Arabii Saudyjskiej? W miastach Arabii Saudyjskiej można znaleźć hotele, motele i hostele właściwie na każdą kieszeń. Jeśli nie zależy Wam na luksusach, możecie wynająć np. skromny pokój dla dwóch osób w Rijadzie w cenie ok. 684 zł za 4 noce. Ceny w hotelach cieszących się na Booking.com bardzo dobrą opinią użytkowników zaczynają się od ok. 1620 zł za 4 noce w pokoju 2-osobowym.

Ta sama ilość nocy w hotelu 5-gwiazdkowym to już wydatek rzędu 3-6 tys. zł. Ceny w Arabii Saudyjskiej – porównanie Rijadu i Warszawy Według porównywarki cen Numbeo, koszty życia w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, są zbliżone do tych w Warszawie. W Rijadzie tańsze są czynsze i posiłki w niewyszukanych restauracjach, za to w Warszawie można taniej zrobić zakupy spożywcze. Przykładowe ceny w Rijadzie: Posiłek dla dwóch osób w restauracji: ok. 235 zł

Cappuccino: ok. 17 zł

Bochenek chleba: ok. 3,73 zł

Butelka 1,5 l wody: ok. 2,71 zł

Bilet jednorazowy na środki komunikacji miejskiej: ok. 4,71 zł

Taksówka za 1 km: ok. 5,88 zł

1 l benzyny: ok. 2,71 zł

Atrakcje: zależy od konkretnej. Np. wjazd na taras widokowy Kingdom Center kosztuje ok. 70 zł.

Koszt przeżycia jednego dnia na własną rękę w Rijadzie wyniósłby ok. 250-350 zł od osoby. Zwiedzanie Rijadu nie byłoby pełne bez odwiedzin na suku - tradycyjnym bliskowschodnim bazarze. Emil Hoff / Polska Press Do Arabii Saudyjskiej na własną rękę – cena wycieczki Jeśli samodzielnie zorganizujemy sobie skromną wycieczkę do Arabii Saudyjskiej (dla dwojga dorosłych na 5 dni w Rijadzie), koszty mogą wynieść: Wiza: ok. 630 zł za e-wizę od osoby

Tanie bilety lotnicze: ok. 3400 zł

Tani hotel: ok. 1800 zł za 4 noce

Wyżywienie i atrakcje na 5 dni: 3500 zł

Łącznie: 9960 zł za dwie osoby, 4980 zł za jedną osobę

W tej cenie możemy zorganizować sobie skromny pobyt w Rijadzie ze zwiedzaniem jego głównych turystycznych atrakcji. To sporo drożej niż tygodniowe wczasy all inclusive w Egipcie nad Morzem Czerwonym (w styczniu 2023 ok. 2,5-3 tys. zł za osobę). Podsumowanie cenowe: Arabia Saudyjska to kraj dla bogatych turystów Arabia Saudyjska prowadzi obecnie bezprecedensową rozbudowę swojej oferty turystycznej. Nowe hotele wyrastają w jej miastach jak grzyby po deszczu, na wybrzeżu Morza Czerwonego powstaje nowy kurort, a na pustyni w Neom całe nowe miasto, które ma wyznaczać standardy techniczne i ekologiczne dla przyszłych pokoleń. Trzeba jednak powiedzieć, że powstająca na naszych oczach oferta turystyczna Arabii Saudyjskiej jest skierowana – przynajmniej na razie – przede wszystkim do zamożnych turystów. Wznoszone w całym kraju hotele należą do luksusowych sieci (Ritz Carlton, Four Seasons itp.), a choć nie znamy jeszcze cenników obowiązujących np. w Trojenie czy Sindalah, Saudyjczycy reklamują je jako ośrodki turystyczne w najwyższym standardzie, więc raczej nie należące do tanich.

Jak dowiedzieliśmy się w czasie Globalnego Szczytu WTTC, jest to świadoma polityka królestwa, które m.in. za pomocą wysokich standardów i powiązanych z nimi cen chce, przynajmniej w ciągu kilku najbliższych lat, regulować ilość turystów, odwiedzających główne ośrodki kraju. Arabia Saudyjska przywiązuje dużą wagę do idei zrównoważonego rozwoju i ekologii w turystyce, a zapora cenowa ma być jednym ze sposobów zredukowania wpływu masowej turystyki na środowisko kraju. Jeśli chodzi o polskich turystów, brak oferty typowych wycieczek wypoczynkowych all inclusive do Arabii Saudyjskiej z krajowymi biurami podróży powoduje, że turyści skazani są na samodzielne organizowanie wyjazdów, co w porównaniu z ofertami wakacji np. w Egipcie wydaje się – przynajmniej na razie - nieopłacalne.

Atrakcje Arabii Saudyjskiej – galeria zdjęć

Zapraszamy do galerii zdjęć z naszej wycieczki do Rijadu i Al Ula. Przekonajcie się na własne oczy, co oferuje turystom królestwo Saudów:

