Archeolodzy odkryli pamiątki po dawnych poznaniakach. Pod rynkiem Łazarskim znaleziono monety, skorupy i… ostrygi!

Innymi znaleziskami są plomby handlowe, wskazujące, że do Poznania trafiały towary ze wszystkich stron cesarstwa niemieckiego, np. sól z Schoenebeck czy mąka z Hamburga. Co ciekawe, dzięki nim można typować miejsce, gdzie sprzedawano mąkę, bo znaleziono tu w niewielkiej odległości od siebie różne plomby młyńskie.

Badania archeologiczne potwierdzają informacje, że wcześniej na tym terenie była łąka, na której wysypano warstwę piasku i gruzu o grubości 1,8 metra, by utwardzić i podnieść rynek. W tym gruzie także archeolodzy znajdują kolejne skarby.

- Są tu przepiękne kafle secesyjne, potłuczone i nieraz dublujące się, co wraz z brakiem śladów, że były montowane w piecach, wskazuje, że to nieużywany wcześniej zapas rzemieślnika – mówi Aleksander Przybylski. - To świadectwo boomu budowlanego, gdy zniesiono ograniczenia forteczne w mieście i rosły w nim kamienice z piecami. Są odważniki, żeton do gry w karty – z głową cesarza Wilhelma, elementy zastawy dziecięcej, guziki wojskowe pruskie, piękne myśliwskie z motywem psa, są butelki po wodzie kolońskiej, stąd wiemy, jak pachnieli poznaniacy z początku XX wieku, są wreszcie liczne kości królików i świni, co wskazuje na ich jadłospis. Tu pora na dużą ciekawostkę: nasi przodkowie lubili ostrygi! W warstwach śmieci, które złożyły się na utwardzenie terenu znajdujemy dużo skorup ostryg: widać, że na przełomie XIX i XX wieku świeże ostrygi docierały do Poznania, gdzie były serwowane przez kilka lokali gastronomicznych. Nie były wtedy drogie - tuzin ostryg kosztował 1,5 marki - dodaje.