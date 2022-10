Archidiecezja Poznańska musi zamurować okna 6 rodzinom. Wykuto je nielegalnie. "Jak tak żyć w ciemnych klitkach?"

- I jak my mamy teraz mieszkać? Jak tak żyć w ciemnych klitkach? - pyta Monika Piecha, reprezentująca mieszkańców. Takie same wezwania - do „likwidacji otworów okiennych znajdujących się w południowo-zachodniej ścianie przez ich zamurowanie w terminie 30 dni” - dostali wszyscy. Mimo że termin już dawno upłynął, okien nikt nie zamurował. Mieszkańcy, załamani tym, co stanie się z ich domami, poprosili o pomoc media, licząc na tym, że uda im się jakoś ocalić komfort życia. W końcu to ich okna na świat. Oni nie chcą odszkodowań, rekompensat. Chcą światła.