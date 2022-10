Archidiecezja Poznańska zamuruje okna sześciu rodzinom. Jest propozycja rozwiązania sprawy! Leszek Waligóra

Archidiecezja Poznańska, do której należy kamienica przy ulicy Głogowskiej 32 w Poznaniu, przez działającego dla niej zarządcę, zażądała, aby lokatorzy zamurowali 8 okien w szczytowej ścianie budynku. Wszystkie wykuto nielegalnie, co stwierdził nadzór budowlany. Spór trwa o to, kto dokładnie je wybił. Jak udało nam się dowiedzieć, po naszej publikacji Archidiecezja i zarządca skontaktowali się z mieszkańcami budynku. Otrzymali oni od właścicieli propozycję.