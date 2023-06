Archidiecezjalny "Marsz dla Życia" przeszedł ulicami Poznania. Zobacz zdjęcia

Organizatorem tegorocznego Marszu dla Życia „Razem dla życia” jest Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej oraz Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

- Jest to wydarzenie cykliczne organizowane przez Archidiecezję Poznańską. Przejście ulicami Poznania pod katedrę poznańską na Ostrowie Tumskim ma przypomnieć, że życie ludzkie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawdę o godności i poszanowaniu dla rodziny, która jest związkiem mężczyzny i kobiety otwartych na przyjęcie daru potomstwa

- czytamy na stronie organizatora.

- Prawo do życia jest najczęściej zagrożone przez interes finansowy. Gdy myślimy o tej cywilizacji śmierci, która występuje przeciwko życiu, to odpowiedzialnością każdego szlachetnego człowieka jest mieć przygotowanie do posługi miłości, czyli odpowiedzieć posługą miłości na to, co wydarza się w życiu. Posługa miłości wobec życia powinna obejmować wszystko i wszystkich. Nie można w tym względzie tolerować jednostronności i dyskryminacji, ponieważ życie ludzkie jest święte i nienaruszalne. Jest ono dobrem niepodzielnym, trzeba więc troszczyć się o całe życie i o życie wszystkich - powiedział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.