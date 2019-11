Architekci Zachodniego Królestwa. Gra planszowa, która będzie absolutnym hitem tego roku [RECENZJA]

Wyborów jest bowiem mnóstwo – gracz może zdecydować się na „uczciwą” grę, która oznacza płacenie podatków , unikanie szemranych interesów, spłacanie swoich długów i inwestowanie w budowę katedry; może też pójść na skróty i regularnie robić zakupy na czarnym rynku po dużo niższych cenach, kraść i migać się od płacenia podatków. Oba wybory mają swoje konsekwencje, z którymi bardzo szybko trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Grając „nieuczciwie”, z tytułu szemranej reputacji nie tylko tracę punkty, ale też nie mam prawa zbliżać się do katedry, która pozwala dosyć tanim kosztem zdobywać kolejne punkty zwycięstwa. Jeśli przesadnie dbam o reputację, dostanę pod koniec gry dodatkowe punkty, ale marnuję czas (bo nie mogę kupować na czarnym rynku, na którym można dostać surowce kilku rodzajów jednocześnie) i pieniądze (bo muszę płacić wysokie podatki i nie mogę sobie pozwolić na to, by okraść skarbiec poborcy).

O ile dzięki prostemu systemowi tur zasady opanować łatwo, to kiedy gra rozpoczyna się na dobre zaczynają się „problemy” – typowa sytuacja w „Architektach Zachodniego Królestwa” to taka, gdy gracz w swojej kolejce ma do wyboru pięć równie dobrych ruchów, z których większość najprawdopodobniej nie będzie już dostępna w kolejnej turze – i tylko jednego robotnika.

Zasady gry są z grubsza następujące: każdy gracz wciela się w rolę jednego z tytułowych architektów i ma za zadanie zbudować jak najwięcej imponujących budowli, by wkraść się w łaski króla. W każdej turze gracz stawia jednego robotnika w wybranym miejscu na planszy i wykonuje akcję, którą umożliwia to pole. Jeden ruch – jeden robotnik. Proste? Tylko pozornie.

Wyboru odpowiedniej strategii nie ułatwia kapitalny system umieszczania robotników na planszy. Każdy kolejny robotnik wysłany w miejsce, w którym znajdują się już inni robotnicy tego samego gracza, jest silniejszy (przynosi więcej pieniędzy lub surowców, może też wykonywać więcej akcji) – co zachęca do specjalizowania się. Z drugiej strony, zbyt wielu robotników w jednym miejscu to kuszący kąsek dla przeciwników, którzy mogą pojmać całą grupę, a następnie sprzedać do więzienia – co z kolei zachęca do umiejętnego rozdzielania robotników na mniejsze grupki. Wydostanie swoich pracowników z niewoli lub więzienia wymaga z kolei nakładów czasu i środków, a 20 dostępnych początkowo robotników bardzo szybko się kończy.

Czas gry jest ograniczony, każdy kolejny postawiony budynek przybliża wszystkich do finałowego podliczania punktów, a gra skonstruowana jest w ten sposób, że na zrealizowanie idealnego planu w stu procentach ZAWSZE zabraknie czasu. Dobra strategia w „Architektach…” jest więc sztuką trudnych decyzji i zgniłych kompromisów – czy opłaca mi się stracić ruch, by zaszkodzić przeciwnikowi? Czy lepiej spłacić długi czy kupić kolejnego pomocnika? Czy bardziej potrzebuję pieniędzy czy zasobów? Lepiej wznieść nowy budynek czy wysłać robotnika do prac nad katedrą? Czy mogę zaryzykować utratę punktów w jednym miejscu, by dostać dodatkowe punkty w innym?