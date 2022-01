Archiwum X policji poszukuje pedofila. Udostępniło nagranie jego głosu! OPRAC.: ESA za Wielkopolska Policja

Archiwum X poznańskiej policji wracają do sprawy sprzed 13 lat, kiedy doszło do wykorzystania seksualnego dwóch małoletnich dziewczynek. Zdarzenie miało miejsce w lesie na terenie powiatu ostrowskiego. W trakcie zdarzenia, wykorzystując nieuwagę napastnika, jedna z pokrzywdzonych połączyła się z numerem alarmowym, który zarejestrował w tle głos mężczyzny. Policja publikuje fragmenty nagrania z prośbą o kontakt wszystkich, którzy go rozpoznają. Ostrzegamy, że nagranie jest wstrząsające i nie powinny go słuchać osoby poniżej 18. roku życia.