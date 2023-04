Archiwum X z Poznania zatrzymało zabójcę sprzed 22 lat. Zaatakował siekierą właściciela autokomisu i podpalił jego biuro OPRAC.: Paweł Antuchowski

Mężczyznę udało się zatrzymać po dotarciu do nowych świadków zdarzenia. KWP w Poznaniu

Policjanci z poznańskiego Archiwum X i Grupy Realizacyjnej KMP w Poznaniu we wtorek 4 kwietnia zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Prokurator postawił mu zarzut zabójstwa właściciela autokomisu, do którego doszło w 2000 roku. Podejrzany trafił do aresztu śledczego. Grozi mu dożywocie.