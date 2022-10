Armagedon w centrum Poznania. Wielki remont coraz bliżej końca. Tak teraz wygląda miasto - zobacz zdjęcia z lotu ptaka!

W środę zmieniono organizację ruchu na ul. Św. Marcin, między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim. Ruch pojazdów jadących al. Niepodległości z kierunku południowego, skręcających w ul. Św. Marcin jest przekierowany na torowisko tramwajowe na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościuszki.

Jak zapowiadają Poznańskie Inwestycje Miejskie, dzięki przełożeniu ruchu na nowo powstałe torowisko tramwajowe, wykonawca będzie mógł przystąpić do kolejnych prac dotyczących jezdni ul. Św. Marcin między al. Niepodległości a ul. Kościuszki.

Modernizacja trwa od 2021 roku. Obecnie trwają już ostatnie prace w centrum, które mają zakończyć się w przyszłym roku. Do tego czasu mieszkańcy i odwiedzający Poznań muszą spodziewać się utrudnień komunikacyjnych w dojazdach do szkół, miejsc pracy, rozrywki czy mieszkań. Remont wzbudzał wiele emocji m.in. przez utrudnienia przy przejściach dla pieszych. Przebudowie ulega także płyta Starego Rynku w Poznaniu. Rozpoczęła się pod koniec 2021 roku i potrwa do jesieni 2023 roku.