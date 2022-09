Arsen – uważaj na ten rakotwórczy pierwiastek. Znajdziesz go w ryżu i wodzie. Zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów nawet trzynastokrotnie Marta Siesicka-Osiak

Ryż pochłania więcej arsenu zarówno z wody, jak i z gleby, niż inne popularne rośliny uprawne. west/GettyImages

Arsen to toksyczny pierwiastek, którego wysoki poziom może przyczyniać się do rozwoju niektórych chorób, w tym nowotworów. Wykazano, że na rozwój raka szczególnie narażone są kobiety, z których aż 75 proc. może mieć za wysoki poziom pierwiastka w organizmie. Arsen najczęściej wdychamy z zanieczyszczonym powietrzem lub przyjmujemy ze skażoną wodą lub żywnością. Sprawdź, gdzie jest go najwięcej i jak go unikać.