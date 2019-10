Asystenci rodzin pomogą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu

Dobre funkcjonowanie rodziny to najlepsza „szczepionka” przeciwko wielu problemom. Skuteczne wsparcie dla rodzin, zarówno naturalnych jak i zastępczych jest więc na wagę złota. W konkursie „Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+ do rozdysponowania jest blisko 11,2 mln zł. Pieniądze te będą przeznaczone na dotacje do projektów przewidujących m.in. zatrudnienie asystentów dla rodzin (w tym także rodzin zastępczych), organizowanie grup wsparcia dla rodzin w kryzysie, zarówno naturalnych, jak i zastępczych. Projekt może uwzględniać także specjalistyczne usługi dla całych rodzin oraz usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami takie jak rehabilitacja, pomoc logopedy, psychologa itp.

Obecny konkurs jest już drugim na projekty związane z usługami społecznymi na obszarze metropolii Poznań. W poprzednim dofinansowanie otrzymał projekt realizowany wspólnie przez miasto Poznań (lidera projektu), powiat poznański oraz 13 wielkopolskich gmin, a także Fundację Dziecko w Centrum. Obejmuje on m. in. zatrudnienie asystentów rodziny (co stanowiło główny element projektu), zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej, którzy pracują w powiatach, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Czas naboru. Co? Gdzie? Kiedy?

Wnioski w konkursie można składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego #do 28 października.

Dokumentację papierową należy złożyć w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia wniosku elektronicznie w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań przy ul. Kościelna 37 w Poznaniu.

Można to zrobić osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 lub wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań (ul. Kościelna 37,60‑537 Poznań). O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu dokumentacji do biura, nie zaś data jej nadania.