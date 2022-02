Atak hakerski na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przestępcy żądają 1,5 mln zł okupu. Życie pacjentów jest zagrożone?

AKTUALIZACJA godz. 13.15: Jest żądanie okupu

Zespół LPR wydał oświadczenie w sprawie ataku hakerskiego, w którym wskazuje, że do „bezprecedensowego cyberataku” doszło 14 lutego.

– Jest to zamach na jednostkę, która każdego dnia niesie pomoc ludziom – chorym oraz poszkodowanym w wypadkach i nagłych zachorowaniach. Po raz pierwszy w historii LPR ktoś próbował zachwiać działanie Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego oraz lotniczego transportu sanitarnego. Atak ma postać ransomware, a atakujący zażądali 390 tysięcy dolarów okupu za odszyfrowanie danych. Dyrektor LPR nie podjął jakichkolwiek negocjacji

– czytamy w oświadczeniu LPR.

Zespół LPR podkreślił, że „od chwili ataku nie było ani jednego zawieszenia dyżurów z jego powodu. Wszystkie wezwania do misji ratunkowych i transportów są na bieżąco realizowane”.

I dodaje: – Służby IT Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od 14 lutego 2022 roku 24 godziny na dobę współpracują z państwowymi i zewnętrznymi jednostkami po to, by jak najszybciej odbudować uszkodzoną infrastrukturę teleinformatyczną. Zdarzenie zostało zgłoszone do właściwych służb i instytucji. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komendą Główną Policji, Komendą Stołeczną Policji, Ministerstwem Zdrowia, CERT-em, CeZ-em i innymi właściwymi w sprawie podmiotami.