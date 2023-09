Atak nożownika na przystanku w Poznaniu. Motorniczy pomógł obezwładnić mężczyznę

W obezwładnienie agresywnego napastnika mieli włączyć się motorniczy oraz jeden z przechodniów.

- Chciałabym podziękować motorniczemu, który we wtorek zatrzymując się na przystanku Cyryla Ratajskiego, nie tylko nie wpuścił do wagonu mężczyzny, który zaatakował nas wcześniej nożem i później kilkakrotnie gazem, ale również wysiadł i pomógł w obezwładnieniu go. Chciałabym też podziękować chłopakowi z psem, który widząc tę sytuację zmienił motorniczego, by ten mógł kontynuować jazdę, a sam pomógł przytrzymywać tego mężczyznę. Dzięki, że kupiłeś wodę i chusteczki, żeby przemyć oczy od gazu. Dziękuję też pani na przystanku, która znalazła gaz mężczyzny w trawie i położyła go obok reszty przedmiotów. Bardzo dziękuję za reakcje, w takim stresie każda pomoc była na wagę złota