Atak z bronią pod McDonaldem w Poznaniu! Kierowca samochodu prawie potrącił rowerzystę, później skierował w jego stronę broń [WIDEO] HO

Wideo

Kierowca białego audi wjeżdżając na linię Drive Thru McDonald’s przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu prawie potrącił rowerzystę. Kierujący jednośladem podjechał do kierowcy samochodu, by wyjaśnić sytuację. Nie spodziewał się, że kierowca skieruje w jego stronę broń.