Atakował przypadkowe osoby na ulicy w Poznaniu. Został zatrzymany

- Sprawca zaatakował również dwóch mężczyzn w rejonie Starego Browaru. Podszedł do nich pod pretekstem chęci sprzedaży tomiku poezji, którego, jak sam twierdził, miał być autorem. Młodzi ludzie nie byli jednak zainteresowani rozmową z nieznajomym, a kiedy próbowali odejść, mężczyzna ich zaatakował. Groził im, a jednego z nich uderzył pięścią w twarz i uciekł. Chwilę później do policjantów wpłynęło kolejne zgłoszenie. Tym razem z ulicy Ogrodowej. To tam sprawca zaatakował kobietę. Pomógł jej przechodzień, który zareagował i odparł atak agresywnego mężczyzny