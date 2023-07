Przy ulicy Taczaka 4a przez blisko 30 lat mieściła się jedna z najstarszych pracowni krawiectwa miarowego, która współpracowała również z instytucjami miejskimi. Firma została zamknięta, ale spór o pieniądze z właścicielem lokalu czyli ZKZL trwa.

- Moi rodzice prowadzili jedną z najstarszych pracowni rzemieślniczych w Poznaniu, bo działała 60 lat. To było krawiectwo miarowe. Kiedy zmarła moja mama, zdecydowałam się kontynuować działalność w tym miejscu. Był to najwspanialszy czas, pełen wyzwań i fantastycznych relacji z klientami. Dla mnie to było miejsce wyjątkowe, w którym wychowywałam się od dziecka. W czasie pandemii szyliśmy maseczki dla szpitali i służb miejskich i choć to by trudny czas, to nie poznałabym tylu świetnych ludzi, którzy są największą wartością. Na ulicy Taczaka byliśmy od 30 lat. Znam te okolice od dziecka, widziałam jak się zmienia ulica - opowiada Elżbieta Sobańska, która wynajmowała lokal od ZKZL.