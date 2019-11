Awaria na dworcu PKP Poznań Główny - od kilku godzin nie kursują tędy pociągi!

Do awarii doszło kilkanaście minut po godzinie 2 w nocy z poniedziałku na wtorek (25/26 listopada). Z informacji zamieszczonej w serwisie portalpasazera.pl wynika, że na dworcu PKP Poznań Główny doszło do awarii urządzeń sterowania. Z tego powodu nastąpiło wstrzymanie ruchu pociągów przez stację. PKP informuje o wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej.

Jak informuje Radosław Śledziński z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, na stacji Poznań Główny zatrzymuje się tylko kilka pociągów.

- Są one prowadzone ręcznie przez dyżurnych ruchu, ale to zaledwie kilka pociągów. Wszystkie pozostałe pociągi są kierowane na sąsiednie stacje Poznań Wschód, Starołęka, Górczyn. Część pociągów Intercity zatrzymuje się także na stacji Poznań Franowo - wyjaśnia Śledziński. - Pomiędzy dworcem Poznań Główny i tymi stacjami kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerowie mogą też korzystać z autobusów i tramwajów MPK i co ważne nie muszą kupować dodatkowych biletów komunikacji miejskiej - dodaje.