Awaria platformy Microsoft 365. Nie działają popularne usługi, takie jak poczta czy Teams

Awaria usług Microsoft 365. Co nie działa?

We środę 25 stycznia 2023 roku, około godziny 8:00, wystąpiła poważna awaria, która dotknęła usługi Microsoft 365. Liczni użytkownicy raportują błędy i problemy z dostępem do poszczególnych usług i aplikacji na różnego rodzaju serwisach. Problemy są widoczne m.in. w serwisie Downdetector , a są o tyle poważne, że dotyczą m.in. programów kluczowych dla funkcjonowania współczesnych firm. Dlatego też ogromne trudnością mają osoby korzystające m.in. z:

Co ciekawe, użytkownikom polecono sprawdzać stan tych działań za pośrednictwem MO502273, a to działanie wymaga dostępu do strony administracyjnej Microsoft. Ta jednak właśnie z powodu awarii, jest obecnie... w znacznym stopniu niedostępna. Na oficjalnej stronie serwisowej Microsoft pojawił się także komunikat odnośnie sytuacji: