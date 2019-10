Awaria wodociągowa na ul. Przybyszewskiego. Gigantyczne korki w Poznaniu. Autobusy mają opóźnienia [ZDJĘCIA]

We wtorek, 8 października od rana na ul. Przybyszewskiego Aquanet walczy z awarią wodociągową. Zajęto dwa z trzech pasów jezdni, co spowodowało ogromne korki. Stoją w nich m.in. autobusy linii nr 193 kursujące od Górczyna w kierunku os. Sobieskiego. Prace przy awarii na skrzyżowaniu Przybyszewskiego i Marcelińskiej potrwają do środy, do godzin wieczornych.