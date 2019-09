Awokado na odchudzanie, cholesterol i nie tylko!

Awokado, czyli smaczliwka to owoc wywodzący się z Meksyku. Tłusty, kremowy miąższ dojrzałego awokado, to dobre źródło potasu, magnezu, cynku, kwasu foliowego, witamin z grupy B – a przede wszystkim nienasyconych kwasów tłuszczowych i błonnika. Dowiedz się, kiedy szczególnie warto włączyć do codziennej diety awokado!

pixabay