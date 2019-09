Azyl w gwarnym kurorcie

Bliskość miasta, spokój enklawy

Dwa kameralne apartamentowce o niebanalnej architekturze, które Nickel Development stawia na Podczelu - zaciszniejszej dzielnicy Kołobrzegu, oddzielonej od gwarnego śródmieścia Ekoparkiem Wschodnim. To wyjątkowa lokalizacja, bowiem daje łatwy dostęp do wszystkich walorów miasta kurortowego, gdy tylko wypoczywający mają na to ochotę - wystarczy kilka minut aby dojechać do centrum samochodem lub autobusem. Natomiast amatorzy aktywnego wypoczynku wybiorą pewnie wycieczkę pieszą lub rowerową. Odległość 5 km jest w sam raz na przejażdżkę jednośladem, a z drugiej strony - nie powinna zniechęcać nawet mniej doświadczonych piechurów.



Na wakacje z czworonogiem

Podczele to prawdziwy raj dla wielbicieli szczekających czworonogów. Osiedle zadbało o psią infrastrukturę. Dosłownie po sąsiedzku Apartamenty Koło Brzegu mają wybieg dla psów, a w odległości 500 m znajduje się specjalna plaża, gdzie można bezstresowo wypoczywać wspólnie ze swoim pupilem.

Plaża pod ręką

Oprócz plaży na wybrzeżu mieszkańcy i wypoczywający w Apartamentach Koło Brzegu będą mieli do dyspozycji własną, zaaranżowaną na terenie posiadłości. Piasek, trawy rodem z wydm, kosze plażowe i zadaszenia w kształcie żagli - to wszystko będzie otaczało nadmorskie apartamentowce od Nickel Development.

Wprowadź się lub wynajmuj natychmiast

Dla zapewnienia największej wygody właścicieli, wszystkie apartamenty są sprzedawane jako gotowe do wprowadzenia się. Cena obejmuje zatem oprócz samego apartamentu również wykończenie pod klucz w jednym z możliwych do wyboru standardów.

Takie podejście ma dwie korzyści. Po pierwsze - właściciel oszczędza sobie sporo udręki związanej z wykończeniem, co szczególnie docenią ci, którzy mieszkają poza Kołobrzegiem, a chcą zakupić lokal w Apartamentach Koło Brzegu jako letnie mieszkanie, na własny użytek. Dojazdy i doglądanie ekip budowlanych to spore obciążenie dla osób, które są na co dzień aktywne zawodowo.

Dla kupujących z myślą o wynajmie wynikają również inne korzyści - gotowy lokal pozwala na natychmiastowy wynajem i czerpanie dochodów praktycznie „od zaraz“. Z kolei wystandaryzowany design jest korzyścią dla ich potencjalnych klientów. Niezależnie od tego, który z apartamentów będą wynajmować, wiedzą czego można się spodziewać.

Pewna marka synonimem bezpieczeństwa

Mamy obecnie do czynienia z dużą koniunkturą w budownictwie condo-hotelowym, co oznacza, że do tej branży wchodzą żądne zysku podmioty dysponujące pieniędzmi, ale nie mające doświadczenia deweloperskiego.

Warto zatem zwracać uwagę na informacje, są dostępne w KRS na temat spółek oferujących inwestycje w nieruchomości wypoczynkowe. Pod tym względem Nickel Development należy do jednej z najbardziej doświadczonych firm. Apartamenty Koło Brzegu to nie pierwsza jej nadmorska inwestycja, a 20 lat doświadczenia w rozwijaniu projektów w skali całego kraju daje solidne fundamenty do rozwoju działalności na tym polu.