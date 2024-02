Bal seledynowy 2024. Tak bawili się poznaniacy na najstarszym balu w Wielkopolsce!

Bal seledynowy ma bardzo długą tradycję. Pierwszy raz odbył się w już 1933 roku, co czyni go najstarszym takim balem w Poznaniu. Zawsze odbywa się w zabytkowej - bogato udekorowanej - auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnicy mogli przenieść się do Nicei i poczuć niezwykłą atmosferę karnawału, a także ferwor przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.