Bal Seledynowy pod hasłem "Black and White". Zobacz, jak bawiono się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego [ZDJĘCIA, WIDEO]

W sobotni wieczór w auli Uniwersytetu Ekonomicznego odbył się Bal Seledynowy. To już 25. edycja tego wydarzenia. Tym razem bal odbywał się pod hasłem "Black and White". Już tradycyjnie impreza miała wymiar charytatywny. Zebrane pieniądze trafią do Fundacji Akademickiej Gaudeamus Igitur i zostaną przekazane na stypendia dla zdolnych i wyróżniających się studentów poznańskich uczelni.