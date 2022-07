Banki odmówiły zwrotu kwoty nieautoryzowanych transakcji. Teraz grozi im gigantyczna kara od UOKiK

Zwrot nieautoryzowanej transakcji przez bank. Sprawie przyjrzał się UOKiK

Podstawą do postawienia bankom zarzutów są skargi klientów placówek, a także reakcje i odpowiedzi banków na zgłoszenia kradzieży pieniędzy z kont konsumentów. Zebrany do tej pory materiał dowodowy pozwolił postawić zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów pięciu bankom. Są to: Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank oraz Santander Bank Polska.