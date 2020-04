Banksy ma home office i maluje w łazience. Największy uliczny artysta zamienił mury na… domową toaletę

„Dziewczynka z balonikiem”, „Rage, Flower Thrower”, „Kissing Coopers” czy „Pulp Fiction” to tylko przykłady znanych prac brytyjskiego artysty Banksy’ego, który wielokrotnie szokował nie tylko mieszkańców Londynu, ale i wielu innych miast na całym świecie. Jego zaangażowana społecznie i politycznie twórczość od wielu lat obserwowana jest przez największe media. Co ciekawe, mimo wielkiej popularności artysty, wciąż nie udało się ustalić jego tożsamości. Niektórzy twierdzą, że to Jamie Hewlett z zespołu Gorillaz, Robert Del Naja z grupy Massive Attack, a nawet… Thom Yorke z Radiohead. Jednak to jedynie domysły…

Szczury Banksy’ego czekają na koniec kwarantanny

Teraz Banksy znów jest na ustach wszystkich. Czas kwarantanny artysta postanowił przeznaczyć na tworzenie kolejnych prac. Jednak zamiast łamać prawo i malować potajemnie na ulicach, graficiarz przeniósł się do… łazienki. Dziełem pochwalił się na swoim profilu na Instagramie – malunek przedstawia kilka szczurów znajdujących się na ścianie toalety. Gryzonie bawią się znajdującymi się w niej rzeczami, robiąc całkowity bałagan. Oczkiem puszczonym w stronę odbiorcy jest odliczanie jednego z nich do końca kwarantanny, na wzór więźniów wyczekujących końca wyroku w zakładach karnych.