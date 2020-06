Baran, Lew, Bliźnięta, a może Skorpion? Sprawdziliśmy, jakie znaki zodiaku mają największy temperament w łóżku

Wrocław. - Mamy lekarstwo na koronawirusa - informuje profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej

Amerykański lek na koronawirusa, jeszcze w kwietniu testowany m. in. we wrocławskim szpitalu zakaźnym, jest już zarejestrowany i dostępny w leczeniu. - Stosujemy go rutynowo. Mamy nadzieję, że zmniejszy ryzyko najcięższych przypadków – mówi profesor Krzysztof Simon, ordynator od...